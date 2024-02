Quella volta che Superman sconfisse il Ku Klux Klan... Nella vita reale!

La storia che oggi vi raccontiamo è al limite tra la realtà e la finzione. Molti di voi conosceranno il Ku Klux Klan, un’organizzazione segreta, risalente all’Ottocento, sita negli Stati Uniti d’America e sostenitrice del nazionalismo bianco, dell’anti-immigrazione, dell’antisemitismo e di altre forme vergognose di odio.

Gli storici riconoscono esserci tre parentesi, o ondate, legate alla storia della setta, ma la terza di queste non è minimamente paragonabile alle due precedenti in quanto a impatto mediatico; e questo lo si deve solo a una persona, o a un alieno: Superman.

Lo scrittore e giornalista Stetson Kennedy contattò il programma radiofonico “Le avventure di Superman” e si offrì di fornire importanti informazioni sul Klan, ma solo se la trasmissione fosse disposta a mettere in scena un episodio con protagonista Superman che combatte una parodia dell’organizzazione segreta. Gli autori adorarono l’idea e, a partire dal 10 giugno 1946, Superman si trovò a scontrarsi con il “Clan della Croce Infuocata”.

Questa setta prova odio per un ragazzo di origini cinesi-americane di nome Tommy Lee, perché quest’ultimo ha sostituito un ragazzo bianco come lanciatore della squadra di baseball della sua città. Il Clan sostiene che l’America è solo per gli americani bianchi e protestanti e la famiglia di Tommy non rientra in questa selezione.

La storia si sviluppa in moltissimi episodi da 15 minuti cadauno e dopo mille peripezie (come una bicicletta bomba, tentativi di annegamento, cecchini killer e tante altre disavventure) il nostro Superman riesce a consegnare alla giustizia tutti i membri del Clan, compreso il leader il Gran Scorpione (ispirato alla figura del Gran Dragone).

Certo, può sembrare un episodio come tanti, d’altronde moltissime opere hanno trattato temi di sensibilizzazione come questo; tuttavia, l’effetto sortito fu impressionante: i membri del vero Klan iniziarono a mostrarsi al grande pubblico con molta facilità, in quanto irritati dalla rappresentazione maldestra e ridicola degli antagonisti di questa storia di Superman. I loro figli, infatti, iniziarono a vestirsi con lenzuola e mantelli per giocare tra amici e inscenare la lotta tra Superman e quello stupido Clan. Altri, invece, avevano paura di ciò che avrebbero potuto pensare i loro figli se avessero scoperto le loro vesti e il loro cappucci ufficiali. I membri dell’organizzazione diminuirono vertiginosamente di numero e le grandi sfere tentarono di boicottare Kellog, uno degli sponsor di Superman, affinché la trasmissione smettesse di girare in radio.

Ovviamente, questa è una delle tante storie che ci permette di comprendere l’importanza del media e di come questo può essere utilizzato per veicolare messaggi di pace e rispetto.