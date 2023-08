Il livello dell'IA è sicuramente aumentato negli ultimi tempi, ma non si può fare affidamento totale su quest'ultima. È ciò che è accaduto in un supermercato neozelandese, dove un bot IA incaricato di suggerire ricette ha offerto ai clienti una serie di piatti non solo inusuali, ma potenzialmente letali.

Questo assistente virtuale, noto come Pak 'n Save Savey Meal Bot, era stato progettato per ispirare i clienti con idee creative su come cucinare avanzi o ingredienti comuni presenti in frigorifero e dispensa. Tuttavia, alcuni utenti hanno scoperto che potevano indurre il bot a proporre ricette utilizzando ingredienti decisamente non alimentari, e in alcuni casi, addirittura mortali.

Uno dei piatti proposti dal bot, ad esempio, era una "sorpresa di riso alla candeggina". Ma non finisce qui: un altro suggerimento era un mix "aromatico d'acqua", una combinazione letale di candeggina, ammoniaca e acqua, che produce gas cloro, noto per la sua tossicità.

E come se non bastasse, quando un utente ha chiesto una ricetta che includesse patate, carote, cipolle e... carne umana, il bot ha prontamente risposto offrendo una ricetta per uno "stufato di carne misteriosa", suggerendo che 500 grammi di carne umana sarebbero stati sufficienti per la realizzazione del piatto.

Il supermercato Pak 'n Save, ovviamente, non ha apprezzato l'uso improprio del suo bot e ha dichiarato di essere deluso dal comportamento di una piccola minoranza di utenti (non è la prima volta). Ora, una nota di avvertimento appare sul bot, ricordando che le ricette proposte non sono state controllate da esseri umani e potrebbero non essere adatte al consumo.