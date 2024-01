Supernal presenta al CES 2024 S-A2: sarà questo il futuro dei viaggi urbani?

In occasione del CES 2024, Supernal ha presentato il nuovo S-A2, un concept di veicolo elettrico a decollo ed atterraggio verticale che è in grado di ospitare un pilota e quattro passeggeri basato sul concept S-A1 che la stessa compagnia del gruppo Hyundai aveva mostrato al CES 2020.

Con coda a V, S-A2 è progettato per viaggiare fino a 190 Km/h ad un’altitudine di oltre 450 metri, ma può soddisfare anche le esigenze tipiche degli spostamenti in città in quanto può coprire tragitti tra i 40 ed i 65 chilometri. A livello tecnico, è dotato di un’architettura a propulsione elettrica distribuita ed otto rotori orientabili. Supernal ha affermato che al momento della sua entrata in servizio sarà silenziosa: il rumore sarà a 65 dB nelle fasi di decollo e di atterraggio verticale e 45 dB durante il volo orizzontale.



S-A2 è progettato per garantire il massimo comfort e sicurezza a livello mondiale, ed è studiato per raggiungere gli standard dell’aviazione commerciale. Dotato di una cella centrale molto robusta, integra componenti ridondanti per i sistemi critici come il powertrain, i comandi di volo e l’avionica. Nella fase di volo verticale, saranno centrali i rotori orientabili che daranno spinta al veicolo, mentre nei trasferimenti orizzontali conferiranno un’efficienza ottimale.



Per la progettazione, gli ingegneri di Supernal hanno colalborato con i designer di Hyundai in modo tale da mixare design e funzionalità. Ad esempio, gli schemi di colori e materiali diversi distingueranno le diverse sezioni del veicolo dedicate ai piloti e passeggeri, mentre le componenti di qualità aeronautica che assorbono l’energia saranno integrati nei telai dei sedili per rendere il design più minimal.