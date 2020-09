Una supernova potrebbe aver causato una grande estinzione di massa sulla Terra

La Terra ha subito cinque grandi estinzioni di massa e altri eventi estintivi minori. Sono tanti i modi in cui la vita potrebbe scomparire dal nostro pianeta e un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha trovato un altro possibile "colpevole": l'esplosione di una supernova vicina.

Se una supernova scoppiasse vicino alla Terra, i raggi cosmici nocivi, particelle cariche che agiscono come minuscoli proiettili spaziali, e la radiazione ultravioletta colpirebbero lo strato di ozono terrestre, creando un pericoloso squarcio. Secondo lo studio, almeno una delle passate estinzioni di massa della Terra potrebbe essere stata il risultato di una supernova vicina.

L'evento in questione potrebbe essere accaduto durante il periodo devoniano, durato da circa 419 milioni a 359 milioni di anni fa, e culminò in un evento di estinzione di massa. Durante il Devoniano, la vita sulla terraferma era appena iniziata a svilupparsi e, nel frattempo, la vita marina si era già sostanzialmente diversificata. Esaminando il confine tra il periodo devoniano e quello avvenuto dopo (chiamato periodo carbonifero) nel suolo terrestre, gli scienziati dietro questo ultimo studio hanno scoperto spore di piante bruciate dalla luce ultravioletta.

"Le catastrofi terrestri come il vulcanismo su larga scala e il riscaldamento globale possono anche distruggere lo strato di ozono", ha affermato l'autore principale dello studio Brian Fields. Le prove per quegli scenari semplicemente non ci sono. "Invece, proponiamo che una o più esplosioni di supernova, a circa 65 anni luce di distanza dalla Terra, potrebbero essere state responsabili della prolungata perdita di ozono".

Un evento del genere farebbe piovere i detriti dell'esplosione per un massimo di 100.000 anni, creando isotopi radioattivi nell'atmosfera terrestre. Le prove fossili, inoltre, indicano che la biodiversità sia diminuita per un totale di 300.000 anni prima che si verificasse l'ultima estinzione di massa del Devoniano. Ciò suggerisce che potrebbe esserci stata anche più di una supernova che ha colpito la Terra.

Per rafforzare le loro teorie, i ricercatori dovrebbero trovare prove di questi isotopi nelle rocce del periodo Devoniano-Carbonifero, ciò suggerirebbe direttamente che almeno una stella vicina sia esplosa in quel periodo.