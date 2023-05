Una nuova supernova nel cielo sarà visibile per svariati mesi

Le supernove sono eventi altamente energetici e che possiamo considerare persino poetici: la fine della vita di una stella in un tripudio di colori e forme. Dopo che gli scienziati ci sono "rimasti male" per la mancata esplosione di Betelgeuse, si possono rifare grazie all'astro esploso nel braccio della Galassia Girandola (M101).

Secondo quanto sottolineano i primi rapporti, l'evento sarà visibile per mesi, anche da telescopi amatoriali da cortile.

L'esplosione è stata chiamata SN 2023ixf ed è stata vista per la prima volta dallo scienziato Koichi Itagaki del Giappone il 19 maggio. Successivamente gli addetti ai lavori della Zwicky Transient Facility, indagine astronomica osservativa del cielo che utilizza una fotocamera avanzata collegata al telescopio Samuel Oschin in California, hanno confermato l'esplosione cosmica.

"È semplicemente troppo difficile catturare una stella sul punto di morte perché la maggior parte o è lontana o non troviamo la supernova abbastanza presto. Questo evento ci insegnerà molto", ha affermato su Twitter Andy Howell, professore all'Università della California a Santa Barbara. L'esplosione cosmica è una supernova di tipo II, in cui il nucleo di una stella massiccia collassa improvvisamente quando esaurisce il carburante e non può contrastare la gravità.

A soli 21 milioni di anni luce da noi, la NASA afferma che lo scoppio è "la supernova più vicina vista negli ultimi cinque anni." Insomma, uno spettacolo da svariati punti di vista.