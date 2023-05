Supernova esplode così vicino a noi che un telescopio da cortile può vederla

È in casi come questi che la nostra guida per la scelta del telescopio perfetto vi tornerà utile: una supernova, infatti, è esplosa così vicino a noi che con lo strumento adatto può essere vista dal vostro cortile, dirigendo lo sguardo verso la galassia nana dell'Orsa Maggiore.

In particolare, venerdì 19 maggio gli astronomi hanno utilizzato il Liverpool Telescope di 2 metri e hanno confermato di una possibile supernova (chiamata SN 2023ixf) situata nella Galassia Girandola, una galassia a spirale nella costellazione dell'Orsa Maggiore, nota anche come Messier 101.

La sua struttura a spirale quasi perfetta, l'orientamento frontale alla Terra e la relativa vicinanza di "soli" 21 milioni di anni luce, ha permesso a molti astronomi, dilettati e non, di osservare la bellezza del cosmo in un modo relativamente facile.

Le stime attuali indicano che la supernova abbia una magnitudine di 14, un range perfetto che permette a un telescopio domestico di medie dimensioni di osservare l'evento in condizioni di buio. All'interno della Galassia Girandola ci sono state cinque supernove confermate dal 1900.

La cosa strana è che la Via Lattea non ha avuto una supernova confermata per 400 anni. Certo, la Girandola ha un numero di stelle da 2 a 10 volte superiore a quello della nostra galassia ed è molto più attiva nel formarne di nuove, forse a causa delle forti interazioni gravitazionali con le sue galassie compagne più piccole.