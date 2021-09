Questa supernova tornerà finalmente visibile nel 2037, secondo una previsione matematica

La supernova "Requiem" è stata visibile agli occhi del Telescopio Spaziale Hubble nel 2016, ma dopo qualche anno è misteriosamente scomparsa. Grazie ad un'avanzata elaborazione al computer, gli astronomi prevedono che l'esplosione cosmica tornerà visibile nel 2037 circa, grazie ad un effetto lente gravitazionale.

Si stima che la supernova "Requiem" sia distante circa 10 miliardi di anni luce dalla Terra, e incredibilmente la sua luce è riuscita a raggiungere gli strumenti osservati dei nostri telescopi. In particolare Hubble è stato in grado di rilevarne la luminosità sfruttando uno degli effetti più spettacolari dell'universo: la lente gravitazionale.

Uno o più oggetti galattici ipermassicci si interpone tra noi è la supernova, ma invece di ostacolare la nostra vista ci aiuta persino a vedere meglio, curvando a tal punto lo spazio da permettere al nostro guardo di vedere oltre gli ostacoli.

L'ammasso galattico che crea questo spettacolare effetto è lontano 4 miliardi di anni luce dalla Terra, ed è conosciuto come MACS J0138.0-2155, già protagonista di una spettacolare foto che vi abbiamo mostrato lo scorso luglio.



I ricercatori hanno scoperto che la supernova, che è stata visibile durante il 2016, è stata nascosta (come comprova la foto comparativa del 2019, che trovate in calce alla news) a causa di una possibile interposizione di materiale intergalattico, o di una diminuzione ciclica della luminosità.

Gli astronomi ci tengono particolarmente a studiare "Requiem", a causa della sua incredibile lontananza nello spazio e nel tempo rispetto a noi. A tal fine, gli esperti si sono muniti di un modello computerizzato che ha calcolato la distribuzione della materia intorno all'ammasso galattico, calcolandone i possibili micro cambiamenti.

Secondo i dati ricavati dallo studio pubblicato su Nature, la supernova tornerà visibile (ovviamente non ad occhio nudo) nel corso del 2037, e poi di nuovo nel 2042, ma ques'ultimo potrebbe essere troppo debole persino per le attuali strumentazioni.