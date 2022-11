Un superpotere inaspettato delle api: sono capaci di creare elettricità

Le api quando sono in sciame potrebbero influenzare il clima locale. No, non è uno scherzo, e una nuova ricerca ha scoperto che in gruppo queste creature producono tanta elettricità come un temporale. Il fenomeno in questione potrebbe svolgere un ruolo importante nei modelli meteorologici.

La scoperta è avvenuta il 24 ottobre all'interno della rivista iScience, dove i ricercatori hanno misurato i campi elettrici intorno agli alveari delle api (apis mellifera), rivelando una produzione davvero insolita di elettricità atmosferica (a proposito, le api hanno delle emozioni?). I corpi degli insetti, infatti, possono raccogliere carica positiva mentre si nutrono, sia dall'attrito delle molecole d'aria contro le loro ali che battono rapidamente o dall'atterraggio su superfici caricate elettricamente.

"Solo di recente abbiamo scoperto che la biologia e i campi elettrici statici sono intimamente collegati e che ci sono molti collegamenti insospettati che possono esistere su diverse scale spaziali, che vanno dai microbi nel suolo e dalle interazioni pianta-impollinatore agli sciami di insetti e al circuito elettrico globale", ha dichiarato il primo autore dello studio, Ellard Hunting, biologo dell'Università di Bristol.

Per verificare questo fenomeno, i ricercatori hanno posizionato un monitor per la misurazione del campo elettrico e una telecamera vicino al sito di diverse colonie di api. Gli addetti ai lavori hanno scoperto che il potenziale gradiente sopra gli alveari è aumentato a 100 volt per metro. In altri sciami, l'effetto è arrivato fino a 1.000 volt per metro, rendendo la densità di carica di un grande sciame di api circa sei volte maggiore delle tempeste di polvere elettrificate e otto volte maggiore di una nuvola temporalesca.

Un fenomeno simile potrebbe essere causato anche dagli sciami di locuste, poiché i loro gruppi coprono una dimensione di 1.191 chilometri quadrati, generando densità di carica elettrica simili a quelle prodotte dai temporali. I ricercatori affermano che è improbabile che gli insetti producano delle tempeste, ma possono comunque avere altri effetti sul tempo.