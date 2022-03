Supersconti di Primavera Mediaworld: 30% di sconto sul Samsung Galaxy S21 5G da 128Gb

Dopo aver discusso dei nuovi Sconti di Primavera targati Euronics, facciamo un giro anche sul sito web di Mediaworld che nell’ambito dei suoi Supersconti di Primavera propone un’offerta molto interessante sul Galaxy S21 5G da 128 gigabyte.

Lo smartphone della società asiatica, nello specifico, può essere acquistato 615,30 Euro, il 30% in meno rispetto agli 879 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 30,77 Euro al mese, con tan e taeg 0% ed arrivo a casa entro martedì 5 Aprile 2022 per coloro che effettuano l’ordine già in giornata. Anche il ritiro in negozio è a costo zero.

Lo smartphone in questione include uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, accompagnato dal processore 8-core da 2,9 GHz, 128 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di memoria interna.

La promozione sarà attiva in negozio ed online fino al 31 Marzo 2022, e rientra nel volantino con i Supersconti di Primavera che propone offerte fino al 50% su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Nella giornata di domani, inoltre, prendono il via anche le offerte di Primavera targate Amazon, che saranno disponibili fino al prossimo 13 Aprile 2022 e che ovviamente seguiremo su queste pagine.