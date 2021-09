Supervulcani: uno studio rivela la continua minaccia di eruzioni catastrofiche

Il prof. Martin Danišík, della Curtin University in Australia, in uno studio condotto con i ricercatori dell'Oregon State University, ha affermato come i supervulcani possano mantenere alta la loro pericolosità centinaia, o anche migliaia, di anni dopo la loro violenta eruzione.

"Ottenere una comprensione di quei lunghi periodi dormienti determinerà ciò che cerchiamo nei giovani supervulcani attivi per aiutarci a prevedere le eruzioni future" ha infatti affermato il prof. Danišík.

"Le super-eruzioni sono tra gli eventi più catastrofici nella storia della Terra, emettendo enormi quantità di magma quasi istantaneamente. Possono avere un impatto sul clima globale al punto da far precipitare la Terra in un 'inverno vulcanico', un periodo terribilmente freddo che può portare ad allarmanti carestie ed alla conseguente riduzione della popolazione."

Il team di ricerca ha quindi studiato le componenti del magma rilasciato durante la super-eruzione del Toba 75.000 anni fa, analizzando i minerali di feldspato e zircone, noti per essere utili agli scienziati per valutare i vari cambiamenti geologici ed ambientali nel tempo basati sull'accumulo di gas argon ed elio al loro interno, come capsule temporali nel rocce vulcaniche.

"Utilizzando questi dati geocronologici, termici e statistici, abbiamo dimostrato che il magma ha continuato a fuoriuscire all'interno della caldera (la profonda depressione creata dall'eruzione del magma) per 5000-13.000 anni dopo la super-eruzione, e poi il guscio solidificato di magma residuo è stato spinto verso l'alto come un gigantesco carapace di tartaruga" ha spiegato il prof. Danišík.

I risultati ottenuti hanno messo in discussione le conoscenze esistenti nello studio delle eruzioni, che normalmente comportano la ricerca di magma liquido sotto un vulcano per valutarne il rischio futuro. Ora infatti, grazie ai dati della ricerca, bisognerà anche considerare che le eruzioni possono verificarsi "silentemente" pur non trovando del magma all'interno della struttura geologica.

"Mentre una super-eruzione può avere un impatto regionale e globale, con una conseguente ripresa che può richiedere decenni o addirittura secoli, i nostri risultati mostrano che il rischio non è finito con la super-eruzione e la minaccia di ulteriori pericoli esiste per molte migliaia di anni."

Continuare a studiare quando e come si accumula il magma eruttabile, ed in quale stato si trova prima e dopo tali eruzioni, sarà fondamentale per comprendere al meglio l'attività dei supervulcani.