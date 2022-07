Un supervulcano in Nuova Zelanda trema così tanto da spostare la terra sopra di lui

In Nuova Zelanda la zona del Lago Taupō è perfetta per passare un weekend in tranquillità con amici e familiari. Questo luogo, a dispetto dell'armonia che genera, ha un passato molto violento geologicamente parlando, poiché venne creato durante la più recente supereruzione della Terra (di 25.000 anni fa) e oggi continua a essere attivo.

Negli ultimi 12.000 anni, il vulcano è stato "sveglio" ben 25 volte. La sua più recente eruzione nel 232 d.C. è descritta dagli autori del nuovo articolo come "una delle più esplosive della Terra in tempi storici". Da quel momento fino ad oggi, la struttura vulcanica ha avuto quattro "episodi di agitazione" documentati che hanno causato terremoti e cedimenti del suolo.

Perfino oggi è ancora attivo e si "muove" nel sottosuolo. "Nel 1979 [i ricercatori] hanno iniziato una nuova tecnica di rilevamento che utilizza la superficie del lago per rilevare piccoli cambiamenti, con quattro rilevamenti effettuati ogni anno", ha spiegato l'autore principale e sismologo della Victoria University of Wellington Finn Illsley-Kemp.

Così gli scienziati hanno scoperto gli effetti di questi movimenti del vulcano: "All'interno del lago, vicino a Horomatangi Reefs, il vulcano ha causato 16 centimetri di sollevamento, mentre a nord del lago le faglie tettoniche hanno causato 14 centimetri di cedimento", continua l'esperto. Questo dislivello, affermano gli addetti ai lavori, è probabilmente causato dal magma che si avvicina alla superficie durante i periodi di agitazione.

"Taupō molto probabilmente esploderà a un certo punto nel corso dei prossimi migliaia di anni, quindi è importante monitorare e comprendere questi periodi di agitazione in modo da poter identificare rapidamente eventuali segni di un'imminente eruzione", ha dichiarato al New York Times il geologo Zealand Herald in un articolo del 2021.

A proposito, sapete che l'eruzione di questo vulcano è stata più potente della bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti su Hiroshima?