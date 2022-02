Il superyacht di Jeff Bezos è troppo alto: Rotterdam smantella uno storico ponte

Del superyacht di Jeff Bezos abbiamo parlato su queste pagine in passato esponendo tutte le principali caratteristiche. Da Rotterdam arriva però una notizia secondo cui la nave costruita per Bezos porterà allo smantellamento di uno storico ponte, per consentirgli di passare.

La mega imbarcazione, è lunga 127 metri e troppo alta per passare attraverso il ponte di Koninghshaven.

Per questo motivo, un portavoce del sindaco della città ha confermato il piano di smantellamento, con i costi che saranno tutti a carico dell'ex CEO di Amazon.

Le prime notizie erano emerse già nelle scorse ore, quando sui media olandesi si parlava dello smontaggio della sezione centrale del ponte, nota come De Hef, che secondo gli osservatori sarebbe stata momentaneamente rimossa per consentire allo yacht di passare. I piani sono stati confermati dall'amministrazione comunale, in una mossa controversa che sta già scatenando reazioni miste sui social.

Il ponte infatti è storico ed è a tutti gli effetti un monumento nazionale. Durante la sua storia è stato ristrutturato due volte, ed è stato inagibile dal 2014 al 2017 per lavori. L'AFP, citando l'ufficio del sindaco, ha precisato che Konighsaven sarà ricostruito nella sua forma attuale. Dal consiglio comunale fanno sapere che questo è l'unico modo per consentire allo yacht di raggiungere il mare.

