Ecco il primo superyacht stampato in 3D: sarà totalmente invisibile!

Di solito è relativamente difficile non notare un superyacht, ma questo nuovo progetto di Jozeph Forakis Design è stato progettato per scomparire sullo sfondo divenendo (quasi) completamente invisibile.

Dopo aver scoperto la nave che ispirò i Goonies, scopriamo lo yacht che viene descritto come "virtualmente invisibile" sia nel design che nell'impatto ambientale. A quanto pare il "Concept Pegasus" lungo 88 metri sarà il primo superyacht esclusivamente stampato in 3D al mondo, secondo il designer.

Come si può notare nel link in calce, l’enorme nave sarà interamente ricoperta da diversi specchi che riflettono l'ambiente circostante, al fine di mimetizzarsi perfettamente. Inoltre l’intera sovrastruttura sarà dotata di pannelli solari che alimentano elettrolizzatori che a loro volta hanno il compito di estrarre idrogeno dall'acqua di mare. L'idrogeno stesso verrà quindi convertito in elettricità, immagazzinata successivamente in batterie agli ioni di litio.

"Sono stato ispirato a creare uno yacht il più vicino possibile al mare e alla natura, fatto di nuvole che galleggiano", afferma in una nota Forakis. "Volevo onorare la natura fondendomi con essa, diventando virtualmente invisibile." Prosegue spiegando anche che il superyacht sarà costruito utilizzando la stampa 3D robotica che richiederà "meno energia, materiale, rifiuti, spazio e tempo" rispetto a una nave più tradizionale.

Per quanto riguarda gli interni, Pegasus sarà dotato di vari servizi, tra cui un pool club con una piscina olimpionica in stile acquario che può fungere addirittura da eliporto una volta coperta. Ci sarà anche un beach club con un'enorme vasca idromassaggio.

La caratteristica distintiva degli interni è il cosiddetto "Albero della vita", che si estende su tutti e quattro i ponti collegati da una scala a chiocciola scultorea. Funge inoltre da nucleo di un giardino idroponico che fornisce cibo fresco e purificazione dell'aria. Ma quali sono le reali possibilità che il progetto di Pegasus diventi realtà in un futuro non troppo lontano?

Secondo il team, il progetto è stato sviluppato con una filosofia che si può definire di "fatto scientifico, non di finzione". Forkais stima che il concept richiederà dai cinque ai sette anni per essere realizzato e spera che venga introdotto entro il 2030.

"Ora è il momento di balzi coraggiosi verso il nostro futuro sostenibile collettivo. Pegasus è una visione audace ma realizzabile per il prossimo futuro dell'industria dei superyacht, dove l'uomo e la macchina vivono in armonia con la natura piuttosto che competere o comprometterla", aggiunge Forakis.

Nonostante dal prossimo anno sarà possibile vivere su una nave da crociera, Pegasus rimane solo un progetto in questo momento. Bisogna però sottolineare come lo studio di design abbia già ricevuto diverse richieste serie da parte di alcuni acquirenti.