Ecco un modo, supportato dalla scienza, per aumentare... La nostra felicità

A qualsiasi persona sul pianeta Terra si chieda “Cosa vuoi nella vita?” la risposta è sempre la stessa: “Io voglio essere felice”; ovviamente, ognuno di noi è felice per motivi differenti, ma oggi non siamo qui per discutere sul senso della vita.

Il concetto stesso di felicità sembra impossibile da esplicare, senza ricorrere a dei sinonimi; perciò, potrebbe sembrare altrettanto complesso capire come fare per ottenerla. Per fortuna la scienza ci giunge in soccorso per accelerare la nostra ricerca, indipendentemente da ciò che ci rende felici ideologicamente.

Nel lontano, ormai, 2019, gli scienziati dell’Università del Tennessee, a Knoxville, hanno deciso di prendere in esame ben 138 studi condotto su tutti il mondo: in parole povere, sono stai analizzati più di 11.000 attivi in un periodo di ben 50 anni. Cosa accumunava queste ricerche? Ebbene, tutte si chiedevano quale relazione ci fosse tra la felicità e il sorriso.

Hanno concluso che le semplici espressioni facciali hanno un impatto davvero significativo sul nostro umore e sulle nostre emozioni: accigliarsi ci fa sentire più irritabili, mentre un bel sorriso a 32 denti ci rende più felici. I ricercatori, inoltre, sottolineano che sarebbe impreciso associare a un sorriso maniacale l’equazione della felicità.

Non a caso, in un nostro precedente articolo, abbiamo disquisito sulle caratteristiche del sorriso in relazione al nostro umore.