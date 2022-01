Fine del supporto per due smartphone OnePlus: stop agli aggiornamenti software

OnePlus ha comunicato che sta ufficialmente dicendo addio a due storici smartphone, i quali non saranno più aggiornati a livello software. Si tratta degli OnePlus 6 ed OnePlus 6T, che a causa degli hardware ormai datati potrebbero non reggere le novità software in arrivo nei prossimi mesi.

"Dopo 3 importanti aggiornamenti e più di 3 anni di aggiornamenti, circa 60 build Closed Beta e oltre 30 build Open Beta, è giunto il momento di chiudere un capitolo e annunciare la fine del supporto software ufficiale di OnePlus 6 e 6T" si legge in un post pubblicato sul forum ufficiale di OnePlus, in cui la compagnia ha voluto ringraziare gli utenti.

"È stato grazie al vostro costante supporto che siamo stati in grado di migliorare costantemente l'esperienza software su questi dispositivi e non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro costante aiuto. Vorremmo condividere una speciale parola di apprezzamento a tutti i beta tester, che, dal 2018, hanno testato le funzionalità prima che venissero rilasciate alla versione stabile. Avete svolto un ruolo importante nell'ottimizzazione di OxygenOS, che ci ha permesso di garantire un'esperienza complessivamente migliore" continua il messaggio di ringraziamento.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche la nostra recensione di OnePlus 6T. La notizia riguarderà principalmente coloro che hanno intenzione di acquistarli usati: tenete bene in considerazione che non sarà possibile più aggiornarli a livello software.