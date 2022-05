Supporto ePub in arrivo su Amazon Kindle? Solo in un certo senso

Finora, per caricare testi in formato ePub su dispositivi della gamma Amazon Kindle era necessario affidarsi a software di terze parti come Calibre, per gestione e conversione nei formati compatibili con gli eBook Reader del colosso dell'eshop.

A quanto pare, per, l'attesa per una sorta di "supporto ufficiale" potrebbe essere giunta al capolinea. Infatti, come riportato da The Verge, dopo prime indiscrezioni in merito a questa interessante implementazione sarebbe arrivato un chiarimento dall'azienda e non è esattamente tutto come ci si aspettava.

La nota di Amazon, invece, si riferisce al supporto per le estensioni ePub relativo al tool ufficiale "Send to Kindle", demandando a tutti gli effetti l'onere di convertire e trasferire tali file a uno strumento aggiuntivo, cancellando le speranze di chi, al contrario, sperava vivamente in un supporto nativo.

A ogni modo, in questa maniera sarà comunque più semplice per gli utenti utilizzare file ePub e quindi beneficiare di eventuali offerte direttamente dagli editori invece di passare dallo store ufficiale. Al contempo, verranno ampliate a dismisura le possibilità soprattutto per i possessori meno "smanettoni".

