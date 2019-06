Il supporto per il Pro Display XDR del Mac Pro è il dongle più costoso di sempre

Nella giornata di ieri, durante il keynote tenuto alla WWDC da Apple c'è stato ampio spazio anche per l'hardware. Il colosso di Cupertino ha infatti presentato il nuovo Mac Pro 2019, il nuovo potentissimo computer progettato per l'editing video 8K a livello professionale.

Sul palco del keynote Apple ha annunciato anche l'elegante supporto magnetico Pro Stand, che consente allo schermo di inclinarsi e ruotarsi verticalmente. L'accessorio però non sarà incluso nella confezione, come espressamente indicato dal produttore nella pagina di supporto ufficiale.

Il Pro Stand costerà 999 Dollari, mentre il VESA Mount Adapter che permetterà l'utilizzo di uno stand di terze parti potrà essere portato a casa a 199 Dollari. Allo stato attuale però, il Pro Stand rappresenta un accessorio fondamentale per utilizzare il Mac Pro ed il monitor per cui è progettato, ma comporta una spesa extra che si aggiunge ai 5999 Dollari richiesti per l'acquisto del solo PC.

Secondo quanto riferito da The Verge, il Pro Stand per il monitor rappresenta il dongle più costoso di sempre.

Apple però al fine di evitare protette e spiacevoli sorprese, nella pagina ufficiale del Mac Pro ha già inserito la dicitura che "Pro Stand e VESA Mount Adapter sono venduti separatamente", senza indicare che sarà possibile acquistare un Pro Display XDR senza supporto. Di fatto, è lo stesso ragionamento che si applica all'acquisto di Apple Watch, che non può essere acquistato senza cinturino.

Il Pro Display XDR ancora non è disponibile per l'acquisto, e non lo sarà prima della fine dell'anno, come il Mac Pro.