Supreme, in arrivo una fotocamera a pellicola da 35mm: costerà solo 60 Dollari

Ai lanci da record di Supreme ormai siamo abituati: i prodotti del marchio di streetwear sono soliti andare sold out nel giro di pochi secondi ed è facile prevedere che anche il "drop" di domani seguirà questa falsariga. La società infatti nelle prossime ore lancerà una fotocamera a pellicola riutilizzabile Yashica MF-1 da 35mm.

Come mostriamo nell'immagine presente in calce, sarà disponibile in due colorazioni (rosso e nero) su cui campeggerà il gigantesco logo Supreme. A livello tecnico si tratta di una fotocamera di plastica, con tanto di flash incorporato.

A renderla speciale sarà il marchio Supreme. La fotocamera è emersa nel 2019 su Kickstarter ed a giudicare da quanto affermato dagli utenti che hanno avuto modo di acquistarla, non include nulla di particolarmente sofisticato. Non mancano però le recensioni negative ed alcuni hanno affermato che "si tratta della fotocamera peggiore mai usato", al punto che le prestazioni sono state definite peggiori di quelle usa e getta.

La fotocamera sarà disponibile sul sito web ufficiale di Supreme domani 25 Marzo, anche nei negozi fisici ed avrà un prezzo di 60 Dollari. Dovrebbe trattarsi principalmente di un oggetto da collezione a tiratura limitata, che andrà ad esaurirsi nel giro di pochissimi secondi per poi finire sui mercati secondari.

Lo scorso anno Supreme aveva lanciato una cassetta degli attrezzi, mentre sempre legato al mondo tech qualche anno fa ha prodotto il Supreme Feature Phone con schermo da 2,4 pollici.