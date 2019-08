Supreme lancia l'esclusivo feature phone dual-SIM con schermo da 2,4 pollici

Supreme ha appena svelato il catalogo autunno/inverno 2019, e tra gli accessori c'è anche un feature phone su cui campeggia il gigantesco logo della società. Lo smartphone sarà disponibile dal 22 Agosto nei negozi Supreme di New York, Los Angeles, Londra e Parigi, ad un prezzo non noto.

Come si può leggere direttamente nella scheda ufficiale, si tratta di uno smartphone di fascia bassa che supporta solo la rete 3G, ma include uno slot dual SIM ed una fotocamera integrata su cui però non sono disponibili informazioni tecniche.

La produzione è stata affidata a Blu, e sul mercato arriveranno due varianti di colore: rosso e nero con il logo bianco stampato sotto il minuscolo schermo da 2,4 pollici e sulla scocca posteriore.

La memoria interna è da 128MB, ma al suo interno gli utenti troveranno una scheda di memoria da 16GB.

Non si tratta della prima volta che Supreme decide di entrare nel mondo della tecnologia. In passato la società ha collaborato con Mophie su una gamma di powerbank, che sono andati sold out nel giro di pochi minuti come spesso avviene per i prodotti Supreme.

Nella scheda tecnica non si fa menzione di un'eventuale disponibilità anche sul sito web ufficiale, e siamo sicuri che gli appassionati non esiteranno e si riverseranno nei negozi per acquistarlo.