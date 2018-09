Surface Book 2 e monitor da gaming curvo Acer Predator da 34'' in offerta su Amazon

Nuova giornata di promozioni su Amazon. Come sempre abbiamo scelto per voi due prodotti tra quelli in offerta oggi e che potrebbero interessare. Per oggi, 19 Settembre, ci siamo focalizzati su un notebook ed un monitor da gaming curvo, ormai divenuto quasi uno standard per il settore.

Partendo dal notebook, si tratta del Microsoft Surface Book 2, un convertibile con schermo da 13,5 pollici e risoluzione di 3000x2000 pixel (densità di 267ppi) con processore Intel Core quad-core di ottava generazione i7-8650U, con 16 gigabyte di RAM LPDDR3 da 1866 MHz ed SSD da 512 gigabyte.

La scheda tecnica è completata da una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 da 2 gigabyte GDDR5. Caratteristica principale del prodotto è che può essere trasformato in tablet staccando la tastiera e, grazie al supporto touch di Windows 10 Pro, può essere utilizzato senza alcun mouse o touchpad.

Su Amazon sono disponibili le varie configurazioni, ma quella di cui vi stiamo parlando ha un prezzo di listino di 2.949 Euro. Il colosso di Jeff Bezos però lo propone in offerta a 2.299 Euro, per un risparmio netto di 650 Euro, pari al 22%.

Per quanto riguarda il monitor da gaming, quello che abbiamo scelto tra quelli proposti in offerta oggi è l'Acer Predator X34P da 34 pollici IPS, ovviamente curvo. La curvatura è di 1900R, quanto basta per far sentire i videogiocatori al centro dell'azione e per offrire un'esperienza immersiva. La risoluzione di 3440x1440 pixel è supportata dalla tecnologia NVIDIA G-Sync ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in grado di offrire esperienze di gioco fluide.

Il monitor ha una precisione dei colori SRGB del 100%. Lo schermo include un rapporto di 21:9 ed una vasta gamma di opzioni di connettività.

Il prezzo scontato è di 899 Euro, contro i 1199 Euro di listino.