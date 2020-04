Surface Book 3 e Go 2 fanno capolino in rete, lancio imminente?

Si fanno sempre più insistenti le voci sui due nuovi portatili che andrebbero a completare la nuova gamma di prodotti Surface per il 2020. Una nuova fonte, avrebbe rivelato la possibile data di lancioa, aggiungendo ulteriori particolari a quanto apparso in rete nelle scorse settimane

I prossimi Surface Book 3 e Surface Go 2 potrebbero essere annunciati nel corso di un evento stampa, che si terrà, con ogni probabilità, nelle prossime settimane.

Nel corso degli ultimi giorni, le voci sui nuovi portatali prodotti direttamente da Microsoft si sono fatte sempre più insistenti. Tra le caratteristiche trapelate in rete, sono stati preannunciati anche i possibili prezzi di lancio, grazie all'inserimento nei listini di alcuni rivenditori.

Una fonte anonima, nelle ultime ore, avrebbe confessato al noto sito Windows Latest, il lancio entro il breve periodo dei due nuovi dispositivi. Microsoft avrebbe, dunque, pianificato un nuovo evento in streaming dedicato esclusivamente all'annuncio del nuovo Surface Book 3 e del più economico Surface Go 2. Con molta probabilità, ciò avverrà entro la fine di Aprile. Non è da escludere, che a causa della situazione che sta vivendo anche gli Stati Uniti, colpiti dall'emergenza Coronavirus, l'annuncio possa essere spostato alla prima o alla seconda settimana di Maggio.

Teniamo a precisare, che le informazioni riportate, provengono da un'unica fonte e potrebbero rivelarsi anche non corrette. Di certo, vista la mole di rumors incontrati in questi giorni, tutto lascia presagire ad un lancio quasi imminente.

Un'altra indiscrezione, è arrivata dalla FCC ed è relativa al Surface Go 2, con la presenza in rete dei prezzi di vendita. Una cosa è quasi ormai certa, il successore del primo del Surface Go non sarà così economico ed il prezzo potrebbe anche aumentare particolarmente. Per quanto riguarda i prezzi trapelati sul prossimo Surface Book 3 sembrano, invece, essere in linea con quelli della precedente generazione.

Un'ulteriore prova dell'arrivo sul mercato, a breve, del Surface Book 3 arriva dal rivenditore inglese, John Lewis. Infatti, sullo store ufficiale è stato accidentalmente messo a catalogo per un brevissimo lasso di tempo il nuovo Surface, salvo poi essere rimosso.

L'annuncio si riferiva semplicemente ad un "Surface Book 3 di Microsoft" con la dicitura un "laptop potente e dotato di una varietà di funzionalità" ma senza far trasparire alcuna specifica.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il nuovo Surface Book 3 dovrebbe montare dei processori Intel di decima generazione (Core i5-10210U e Core i7-10510U), con memorie RAM da 8 GB, 16 GB o 32 GB, a seconda delle configurazioni ed uno spazio di archiviazione fino a 1 TB. Il design dovrebbe restare invariato.

Passando al Surface Go 2, dovremmo trovare lo stesso display, con la scelta dei processori che potrebbe cadere o sull'Intel Pentium 4425Y o sul Core m3-8100Y in accoppiata a 4 GB o 8 GB di RAM. L'archiviazione raggiungerà i 256 GB, stando a quanto finora trapelato.

Con ogni probabilità, se le indiscrezioni verranno confermate, mancheranno solo un paio di settimane all'arrivo ufficiale dei nuovi prodotti della casa di Redmond. A quel punto, non ci saranno più dubbi.

In attesa dei nuovi Surface, potete consolarvi con la recensione del Surface Pro 7, l'ultimo arrivato tra i 2-1 di casa Microsoft.