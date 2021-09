Surface Duo 2: la scheda tecnica è online a poche ore dalla presentazione

Microsoft ha annunciato un evento legato ai prossimi dispositivi Surface per il prossimo 22 settembre. Nel corso della presentazione saranno probabilmente mostrati dispositivi come il Surface Pro 8, il Surface Duo 2 e il Surface Go 3.

Le specifiche di Surface Pro 8 e Go 3 sono ormai già note per via delle numerose indiscrezioni che sono trapelate online, tra cui figurano i render commerciali di Surface Pro 8 e la scheda tecnica di Surface Go 3. Solo Surface Duo 2, finora, non era stato interessato dai leak. Lo smartphone è il successore dello sfortunato Surface Duo di Microsoft, messo in commercio lo scorso anno e che ha incontrato un successo di pubblico piuttosto modesto.

A poche ore dalla conferenza di presentazione, il Surface Duo 2 è stato certificato dalla FCC americana, ente che si occupa delle telecomunicazioni degli Stati Uniti, che ha pubblicato online un documento relativo al dispositivo che ne riassume le caratteristiche principali. Dal lato della connettività, per esempio, sappiamo che Surface Duo 2 supporterà il 5G, il Wi-Fi 6, la tecnologia NFC e quella UWB (Ultra-Wide Band).

Inoltre, la FCC menziona il supporto alla ricarica wireless, una novità per la linea Surface Duo. Il documento della FCC conferma anche i report degli scorsi mesi, e di fatto ufficializza che Surface Duo 2 avrà due display da 5.8" con una risoluzione totale di 2754 x 1896 pixel da aperto. Il device Microsoft monterà un SoC Snapdragon 888 e avrà 8 GB di RAM, mentre la memoria interna potrà essere da 128 GB o da 256 GB.

La fotocamera esterna del dispositivo sarà dotata di tre sensori, di cui due da 12 MP e uno da 16 MP, mentre quella interna avrà un solo obiettivo da 12 MP. Infine, Surface Duo 2 avrà una batteria da 4.400 mAh, una porta USB-C e un lettore di impronte digitali integrato.