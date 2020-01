Surface Duo, l'anteprima del sistema operativo tramite l'emulatore Android

Microsoft ha appena compiuto un passo importante verso l'arrivo del tanto discusso Surface Duo, che segnerà il ritorno dell'azienda di Redmond nel mercato smartphone dopo la parentesi Windows Phone. Infatti, sono state pubblicate delle informazioni relative all'SDK e ci sono anche delle immagini che mostrano l'emulatore in azione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto da Microsoft sul suo blog ufficiale, è stata annunciata la disponibilità dell'SDK in versione Preview dedicato a Surface Duo, pensato per dare la possibilità agli sviluppatori di prendere confidenza con l'esperienza a doppio schermo.

L'SDK permette agli sviluppatori di far girare il sistema operativo attraverso un emulatore Android e quindi di vederlo in azione in anteprima. Chiaramente, come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, stiamo parlando di una versione ancora piuttosto embrionale, ma è interessante poter dare uno sguardo sin da ora a come Microsoft sta lavorando per quanto riguarda la schermata principale, dove notiamo il "widget" dell'orologio sulla sinistra e le principali applicazioni in basso (tra cui spicca la presenza della nuova versione del browser Edge). In alto è chiaramente presente la classica tendina delle notifiche.

Vi ricordiamo che Surface Duo monterà Android, probabilmente con una personalizzazione effettuata in "superficie" da Microsoft. In futuro, però, arriveranno altri dispositivi a doppio schermo montanti il sistema operativo Windows 10X, come il "tablet" Surface Neo. L'SDK per quest'ultima tipologia di dispositivi verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane (qui potete vedere un'immagine in anteprima dell'emulatore).