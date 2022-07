Surface Duo Go: trapela lo smartphone Microsoft che non potremo mai provare

Surface Duo è stato un telefono decisamente sfortunato: a causa dello scarsissimo successo commerciale che ha fatto registrare, il device è stato praticamente dimenticato anche da Microsoft, che ha aggiornato Surface Duo ad Android 11 molto tempo dopo l'uscita di Android 12. Oggi, invece, scopriamo una versione low-cost di Surface Duo 2.

In effetti, una variante a basso prezzo di Surface Duo 2, dotata di uno chassis completamente in plastica ma priva di grandi cambiamenti in termini hardware, è stata per qualche periodo in lavorazione presso Microsot, ma il progetto sembra essere stato scartato a causa dello scarso successo del modello "base" del pieghevole di Redmond.

Una pagina di eBay, tuttavia, mostra quello che ha tutta l'aria di essere un prototipo della versione low-cost di Surface Duo 2, rivelando che il device avrebbe dovuto vantare un design più arrotondato della controparte "high-end", un pannello posteriore in plastica opaca e un alloggiamento per la fotocamera più piccolo, che suggerisce anche delle lenti meno performanti.

Secondo il listing, in realtà, pare che il modello budget del device dovesse avere un processore Qualcomm midrange, una fotocamera doppia anziché tripla e un display non curvo: insomma, una serie di differenze piuttosto marcate rispetto al Surface Duo 2 di base, che testimoniano che Microsoft avrebbe, ad un certo punto, pensato di lanciare il device con il nome di Surface Duo Go.

Al momento, comunque, i lavori sul device sono fermi, mentre la casa di Redmond sta cercando di adattare Android 12L a Surface Duo 2. A quanto pare, stando ad un report di Windows Central, un nuovo Surface Duo arriverà solo nel 2023.