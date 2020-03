Surface Duo è già pronto. Microsoft punta al lancio anticipato, ma senza 5G

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale del Surface Duo, quest'oggi rimbalza l'indiscrezione che il dispositivo con doppio schermo di Microsoft potrebbe arrivare nei negozi in anticipo rispetto ai piani originali che parlavano di un debutto nei negozi a fine anno.

L'indiscrezione è stata riportata dai colleghi di Windows Central, e va interpretata come tale, in quanto ancora non confermata da parte della compagnia di Redmond.

Il sito, da sempre informato su tutto quanto concerne il mondo Microsoft, riferisce che il device sarebbe praticamente pronto, e la società sarebbe pronta a commercializzarlo. L'unico freno è rappresentato dalla capacità produttiva dei partner, che avrebbe subito un rallentamento a causa dell'epidemia di Coronavirus, a cui si sarebbe aggiunta anche la battaglia a suon di dazi tra USA e Cina. Alla luce di tali motivi, infatti, la compagnia diretta da Satya Nadella starebbe riflettendo sul da farsi e non si esclude uno spostamento delle linee produttive al di fuori dei confini cinesi.

Secondo Windows Central, il Surface Duo si baserà sullo Snapdragon 855, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio d'archiviazione, per il modello entry-level. Chiaramente nei negozi arriveranno anche varianti con più RAM e storage, ma l'SoC sarà lo stesso su tutte, il che vuol dire che non sarà in grado di supportare il 5G.

La scelta sarebbe quanto meno particolare, dal momento che nel 2020 il 5G diventerà centrale in molti dispositivi di vari produttori. Da qui sarebbe collegata la scelta di Microsoft, che intende commercializzarlo il prima possibile per evitare che diventi subito "obsoleto".