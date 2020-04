Surface Go 2 esce allo scoperto svelando gran parte delle specifiche

Le voci sul prossimo Surface Go 2 si fanno sempre più insistenti ed in rete sono state pubblicate quelle che potrebbero essere le caratteristiche principali del prossimo convertibile dell'azienda di Redmond. I miglioramenti riguarderanno l'implementazione di un nuovo display e degli ultimi processori Intel.

Il Surface Go è stato definito come la risposta di Microsoft agli iPad di Apple fin dalla sua presentazione, salvo poi lasciar spazio al Surface Pro X. Rappresenta una soluzione comunque molto valida grazie alla presenza di Windows 10.

Il Surface Go 2 sarà lanciato entro il mese di Maggio con ogni probabilità. La curiosità è sempre tanta da parte degli utenti e ci ha pensato WindowsCentral a crearne ancora di più. Il display del Go 2 dovrebbe raggiungere i 10,5 pollici, con cornici ridotte rispetto alla precedente generazione ed un aspetto simile a quello attuale.

Quest'ultima caratteristica permetterebbe l'utilizzo degli accessori già disponibili per il modello passato. Le porte d'ingresso resteranno invariate, con la presenza di una porta USB-C, del Surface Connect e del jack audio. Grazie alla presenza di uno schermo più grande, l'utilizzo del multitasking e delle caratteristiche di Windows 10 dovrebbe essere ancora più immediato e funzionale.

Inoltre, il display sarà ancora più definito grazie alla nuova risoluzione di 1920x1280. Il nuovo Surface Go 2 dovrebbe includere un processore Pentium GOLD 4425Y per il modello base, aggiornabile al Core m3-8100Y, in caso si vogliano prestazioni maggiori. Di certo, ci saremmo aspettati di vedere la versione standard già equipaggiata con quest'ultimo processore. Per la scheda grafica Microsoft dovrebbe affidarsi ad un Intel HD Graphics 615 o all'UHD Graphics 615.

Ci saranno poi, 4 GB o 8 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC o 128 GB di SSD. Non mancherà neanche lo slot per inserire le schede microSD. Ora, che quasi tutte le presunte specifiche sono trapelate, non resta che attendere il lancio ufficiale per confermare o meno quanto ipotizzato.