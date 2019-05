Surface Laptop 2 e Samsung Galaxy S10e al prezzo più basso di sempre su Amazon

Giornata di offerte su prodotti d'elettronica di fascia alta su Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone a prezzi scontati, il più basso di sempre mai raggiunto sulla piattaforma di e-commerce, due prodotti molto interessanti: il Surface Laptop 2 ed il Galaxy S10e di Samsung.

Il laptop di Microsoft, nella configurazione con processore i5, SSD da 128 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, nella colorazione platino, può essere portato a casa ad 899 Euro, 270 Euro in meno rispetto ai 1.169 Euro di listino. Il portatile ha uno schermo da 13,5 pollici con risoluzione di 2256x1504 pixel, mentre come sistema operativo è presente Windows 10 Home.

Nel momento in cui stiamo scrivendo sono disponibili solo due unità, ma Amazon sostiene che ne sono in arrivo ulteriori.

Come dicevamo poco sopra, è disponibile in offerta al prezzo più basso mai raggiunto sul sito di Jeff Bezos anche il Galaxy S10e di Samsung, uno degli ultimi smartphone top di gamma della società coreana, che nella versione con 128 gigabyte di memoria interna (comunque espandibili tramite microSD) e la colorazione Yellow può essere portato a casa a 569,99 Euro, il 27% in meno rispetto ai 779 Euro di listino, per un risparmio netto di 209,01 Euro.