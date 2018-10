Surface Laptop 2 e Surface Pro 6 potrebbero essere sprovvisti di porte USB-C

Microsoft si sta preparando all'evento dedicato alla linea Surface, che si terrà domani 2 ottobre a New York, ed in rete cominciano già a circolare i primi leak. Il sito tedesco WinFuture riporta infatti che Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, i due prodotti che (sempre secondo un rumor) verranno presentati, sono sprovvisti di porte USB-C.

Al loro posto, Microsoft ha deciso di adottare le DisplayPort ed i Surface Connector, che permetteranno quindi di collegare i futuri Surface a display esterni e di ricaricarli. Se il rumor dovesse rivelarsi veritiero, le foto spia del Surface Laptot 2 trapelate sul web qualche giorno fa potrebbero essere autentiche; il device è anche apparso nella prima puntata della seconda stagione della serie TV Iron Fist.

Una mossa curiosa da parte di Microsoft, che ha scelto di dotare di porte USB-C anche Surface Book 2 e Surface Go. Ovviamente il rumor non è ancora stato confermato dall'azienda, e potrebbe quindi non corrispondere alla verità.

Inoltre, sempre secondo WinFuture, la versione base del Surface Laptot 2 vanterà 8GB di RAM, un processore Intel Core i5 ed un SSD 128GB, mentre il primo Surface Laptot era equipaggiato con soli 4GB di RAM. Anche Surface Pro 6, sempre secondo le indiscrezioni, monterà solo 4 GB di RAM nella sua versione più economica, dotata di un processore Core m3.