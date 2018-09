Surface Laptop 2 svelato in anteprima dalla prima puntata di Iron Fist 2?

Marvel e Netflix che diventano "leaker" per un giorno svelando in anteprima i piani di Microsoft? Come direbbe Mr. PeanutButter, da un'altra serie esclusiva Netflix: "Cos'è questo, un episodio crossover?". No, semplicemente uno strano product placement legato al prossimo Surface Laptop 2, che verrà svelato in un apposito evento il 2 ottobre.

Infatti, i colleghi di WindowsUnited e di MSPowerUser si sono accorti che nella prima puntata della seconda stagione della serie di Scott Buck in alcune scene compare un portatile di Microsoft, che sembra proprio essere il nuovo Surface Laptop 2, in colorazione Black per la precisione. Potete vederlo in un fermo immagine qui sotto.

Da dove è nata l'indiscrezione? Semplicemente, il primo Surface non dispone di una colorazione nera, mentre si vocifera da tempo che quest'ultima verrà introdotta con il nuovo portatile. Oltre a questo, alcune immagini leaked, che potete vedere qui sopra, erano già apparse online qualche tempo fa, e sembrano mostrare un dispositivo molto simile a quello che si vede nelle varie scene "incriminate". Insomma, sembra proprio che un product placement abbia svelato in anticipo, e in via ufficiosa, le prossime mosse di Microsoft.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della seconda stagione di Iron Fist, che non sembra essere riuscita molto bene.