Surface Laptop 2 ufficiale: ecco la tanto vociferata colorazione nera

Microsoft sta tenendo a New York il suo evento di presentazione chiamato "A moment of your time", pensato per far conoscere al grande pubblico i nuovi dispositivi della gamma Surface. Tra questi, troviamo chiaramente Surface Laptop 2, che vede finalmente confermata anche la sua tanto vociferata colorazione nera.

"La vita interrompe il lavoro, il lavoro interrompe la vita", con questo slogan Yusuf Mehdi, Corporate Vice President di Microsoft, ha dato il via al keynote di presentazione. L'obiettivo della società di Redmond, dunque, è quello di creare dei prodotti che vadano a creare la "perfetta armonia" tra lavoro e vita sociale.

Per questo motivo, Microsoft ha annunciato che Surface Laptop 2, grazie al suo nuovo processore Intel quad-core di ottava generazione, è dell'87% più veloce della scorsa generazione e dispone di un display in grado di visualizzare 3,4 milioni di pixel con un contrasto di 1,500:1. Microsoft ha definito questo pannello come "l'LCD più sottile di sempre". Sempre stando alle promesse della società di Redmond, il dispositivo dispone di una batteria "che durerà tutta la giornata".

Surface Laptop 2 sarà disponibile in USA a partire dal prossimo 16 ottobre, con un prezzo di partenza di 899 dollari. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti le specifiche tecniche complete e la disponibilità in Italia, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech per tutti i dettagli in merito.