Surface Laptop 3 e Huawei Watch GT2 in offerta su Amazon

Anche quest'oggi, vi teniamo in compagnia con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon ai propri utenti. Nello specifico, la società americana quest'oggi propone a prezzo ridotto il Surface Laptop 3 di Microsoft ed Huawei Watch GT2.

Il Microsoft Surface Laptop 3, nella configurazione con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128GB può essere acquistato ad 899 Euro, per un risparmio di 270 Euro rispetto ai 1.169 Euro di listino. La riduzione di prezzo è pari al 23%, con spedizione e consegna gestita direttamente da Amazon, che permette di aggiungere a 92,99 Euro anche la protezione Assurant Protection per 2 anni che protegge anche da danni accidentali.

L'Huawei Watch GT2, con cassa da 46mm e batteria in grado di durare fino a 2 settimane, GPS e quindici modalità di allenamento, nella colorazione Titanium Gray viene proposto in sconto a 209,90 Euro, il 13% in meno rispetto ai 239,90 Euro di listino. Anche in questo caso la spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che consente di aggiungere l'assicurazione Allianz Inside che protegge il dispositivo per 2 anni da danni accidentali a soli 48,70 Euro.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la consegna è garantita in 3 giorni lavorativi.