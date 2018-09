Surface Laptop con processore i5 ed SSD da 256 gb e Sony Xperia XZ2 in sconto su Amazon

Non si ferma nemmeno di domenica la nostra caccia alle offerte più interessanti proposte da Amazon Italia ai propri utenti. Contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi giorni, oggi non proponiamo alcun televisore, ma ci spostiamo su altri due mercati comunque interessanti e di gradimento dei nostri utenti.

Tra le tante offerte disponibili sulla variante italiana del negozio di Jeff Bezos, abbiamo trovato particolarmente interessante quella riguardante il Surface Laptop di Microsoft e l'Xperia XZ2 di Sony.

Partiamo proprio dal computer portatile della società americana, che nella variante con processore i5, SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e colorazione platino viene proposta a 1.175,79 Euro, un risparmio importante rispetto ai 1.499 Euro di listino. Il tutto si traduce in uno sconto di 323,21 Euro, pari al 22%, per uno dei laptop più apprezzati dell'ultimo periodo, che rappresenta una soluzione estremamente interessante per la mobilità.

Alla tastiera in tessuto Alcantara, ormai divenuto un marchio di fabbrica, si aggiunge un anno di Office 365 personal e Windows 10 S, che può essere aggiornato a Windows 10 in maniera completamente gratuita.

Fronte smartphone, sul Sony Xperia XZ2 viene applicato uno sconto importante ed il cellulare è venduto a 499 Euro rispetto ai 799 Euro di listino, sebbene sul web si trovi anche a prezzi più bassi.

A livello tecnico stiamo parlando di un cellulare con display Full HD+ HDR da 5,7 pollici, 64 gigabyte di memoria interna e batteria da 3180 mAh.