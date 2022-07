Surface Laptop Go 2 disponibile da oggi: Intel Core i5 e 12,4 pollici a 679 Euro

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale del Microsoft Surface Laptop Go 2, Microsoft ha annunciato che da oggi è possibile acquistare sul mercato italiano il nuovo laptop della famiglia Surface.

Disponibile nella colorazione Platinum, il Surface Laptop Go 2 sfoggia un display touch PixelSense da 12,4 pollici, con fotocamera HD migliorata e doppi microfoni Sudio Mics, in grado di garantire un audio ed una resa visiva ottimale durante le videochiamate.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i5 quad-core di undicesima generazione, che rende il Surface Laptop Go 2 adattabile alla vita di tutti i giorni ed a vari scenari.

L’acquisto può essere effettuato direttamente attraverso il Microsoft Store e presso i principali retailer fisici ed online al prezzo di partenza di 679 Euro.

Microsoft spiega anche che acquistando su Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo fino al 10% su tutti i prodotti della linea Surface, con spedizioni e resi gratuiti. Grandi novità anche sullo store di Microsoft con l’attivazione del Programma di permuta Trade in, che consente di permutare un vecchio laptop, tablet, telefono o console di diversi brand, ottenendo un rimborso utilizzabile per l’acquisto di un nuovo dispositivo, incluso il nuovissimo Surface Laptop Go 2.