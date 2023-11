Surface Laptop Go 3 con i5 ed SSD da 256Gb: super sconto su Amazon per il Black Friday

Poco dopo aver riportato lo sconto sul Samsung Galaxy Z Fold5, torniamo a parlare delle promozioni proposte da Amazon, che permette di risparmiare doppiamente sul Surface Laptop Go 3, nella configurazione con schermo da 12 pollici, processore Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, grazie ad un coupon che si può applicare.

La configurazione in questione è la seguente:

Microsoft Surface Laptop Go 3 (12,45" Intel Core i5, 16 GB RAM, 256 GB SSD - Platino, Windows 11): 721,24 Euro

Nella scheda del prodotto però viene visualizzato il prezzo di 949 Euro, comunque a sua volta inferiore rispetto ai 1149 Euro consigliati. Amazon però permette di risparmiare ancora di più: basta spuntare il flag al coupon "Applica coupon 227,76 Euro" per stornare la parte restante e quindi visualizzare il prezzo in questione. I coupon non sono illimitati, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso di interesse.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita già per domani 24 Novembre 2023 se si effettua l'ordine entro 1 ora dal momento in cui stiamo scrivendo. Ricordiamo che Amazon per gli acquisti effettuati nel corso del periodo del Black Friday e Natalizio permette di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024.