Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3 spuntano in rete a poche ore dall'evento

In vista dell’evento in programma tra qualche giorno, sono state pubblicate in rete le presunte specifiche tecniche dei nuovi Surface che dovrebbe presentare il colosso di Redmond. A quanto pare infatti il keynote dovrebbe focalizzarsi anche sui nuovi Surface Laptop Studo 2 e Surface Laptop Go 3.

Secondo WinFuture, il Surface Laptop Studio 2 sarà basato sull’Intel Raptor Lake H, per la precisione l’7-13700H o l’i7-13800H a seconda della configurazione scelta, accompagnato dalla GeForce RTX4050 da 6GB o la RTX 4060 da 8GB. Il display dovrebbe invece essere da 14,4 pollici con risoluzione di 2400x1600 pixel. A quanto pare però Microsoft dovrebbe proporre agli utenti anche una versione base senza GPU NVIDIA ma dotata della Iris Xe. Prevista la commercializzazioni di varianti da 16, 32 e 64GB di RAM, mentre in termini di storage gli utenti potranno scegliere tra SSD da 512GB, 1TB o 2TB. Sul modello ultratop dovrebbe trovare spazio anche uno slot per le schede microSD, una scelta probabilmente per renderlo più accattivante agli occhi di creator o fotografi che hanno la necessità di trasferire rapidamente i foto e video dalle macchine fotografie. A livello di porte, agli ingressi Thunderbolt 3 ed USB-C dovrebbe aggiungersene una USB-A, mentre la batteria a quanto pare sarà da 58 Wh ed offrirà fino a 19 ore di autonomia.

Per quanto concerne il prezzo, invece, la variante con la Intel Xe dovrebbe costare 2249 Euro, mentre il modello con RTX 4050, 16 GB di RAM con un SSD da 512 GB circa 2.729 euro. Per la variante 4060/32GB/1TB saranno necessari 3199 Euro, mentre quella con 64GB di RAM circa 3700 Euro.

Il Surface Laptop Go 3 invece dovrebbe portare con se poche modifiche: previsto il passaggio all’Intel Core i5-1235U da 4,4 GHz, oltre che un modello base con 8GB di RAM ed SSD da 256GB, che dovrebbe costare 899 Euro.

Entrambi dovrebbero arrivare nei negozi dal 3 Ottobre.