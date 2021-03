Surface Laptop X, TV Panasonic 4K e monitor da gaming ASUS in sconto oggi da Mediaworld

Anche in giornata odierna si rinnovano gli sconti di Mediaworld "Solo Per Oggi", che come sempre saranno attivi fino alle 23:59. In lista troviamo diversi prodotti da varie categorie, tra cui un laptop, un Surface ed un TV.

Il Surface Pro X 13" LTE è disponibile a 1203 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 60.15 Euro al mese. Il Surface in questione è dotato del processore Microsoft SQ1 a 3 Ghz, SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM, scheda grafica Adreno 685 condivisa, e schermo da 13 pollici a LED.

Per quanto riguarda il TV, si tratta del Panasonic TX-65HX810E da 65 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Ovviamente si tratta di un TV con sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il prezzo proposto da Mediaworld è di 889 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Il pagamento a rate prevede venti mensilità da 44,45 Euro.

Infine, chiudiamo con il monitor da gaming ASUS VX279HG da 27 pollici, che passa a 189,99 Euro dai 209 Euro precedenti. Il monitor include un pannello a LED IPS con risoluzione di 1920x1080 pixel e luminosità di 250 cd/m2 e tempo di risposta di 1ms.