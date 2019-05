Surface Pro 6 con processore i5 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Venerdì di grandi sconti su Amazon. La popolare piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos quest'oggi propone al prezzo più basso di sempre il Surface Pro 6 di Microsoft, il tablet del colosso di Redmond basato su Windows 10 che è studiato e progettato appositamente per il settore professionale.

Nella configurazione con processore Intel Core i5-8250U, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, il dispositivo può essere portato a casa a soli 999 Euro, per un risparmio dl 30% rispetto ai 1.399 Euro di listino, che si traduce in 400 Euro in meno.

Sull'acquisto è anche disponibile la promozione che consente di accedere ad uno sconto di 16 Euro sull'acquisto di Microsoft Office 365 Home, la suite di produttività di base.

A livello tecnico, il Surface Pro 6 dispone di uno schermo con tecnologia a LED, e può essere abbinato con la cover con tasti signature che di fatto lo trasforma in una sorta di laptop. La batteria, almeno nella scheda tecnica ufficiale, garantisce un'autonomia di tutta la giornata lavorativa, mentre è possibile scegliere tra due colorazioni: platino e nera. Al prezzo scontato però è disponibile solo la prima.

Amazon come sempre non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla durata dell'offerta, e come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.