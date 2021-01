Il Surface Pro 7 meglio del MacBook Pro? Microsoft prova a convincerci

Non si tratta certamente dell'ultimo arrivo sul mercato, ma che il Surface Pro 7 sia un ottimo prodotto, fortemente votato alla produttività e alla mobilità, è fuori discussione, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Il nuovo commercial di Microsoft sostiene addirittura che sia meglio del nuovo MacBook Pro, ma è veramente così?

Potrebbe non esserci una risposta vera o quantomeno unica alle affermazioni espresse nell'ultimo controverso commercial di Microsoft poiché le ragioni per preferire l'uno o l'altro prodotto sono davvero molteplici.

La critica più curiosa mossa dal colosso di Redmond alla controparte Apple riguarda la possibilità, sul Surface Pro 7, di staccare la tastiera del dispositivo per poterlo usare come tablet. Ecco, a onor del vero anche Microsoft vende la linea Surface Laptop, quindi prediligere un form factor piuttosto che un altro dovrebbe essere una scelta a carico del consumatore finale e non certamente un punto debole di uno dei due prodotti. La presenza di un prodotto con tastiera fissa anche nella lineup Microsoft la dice lunga sulla genuinità di tale affermazione.

La possibilità di avere un pannello touchscreen con pennino smart invece, è senza dubbio un punto a favore del Surface Pro 7. Ma anche questa affermazione ha i suoi lati controversi in quanto non è detto che un potenziale acquirente del Surface Pro sia realmente interessato al MacBook come alternativa. Molti utenti infatti arrivano al convertibile Microsoft dopo aver analizzato la linea Apple iPad con schermo touchscreen e Apple Pencil. Certamente la presenza di un ambiente desktop ha i suoi lati positivi, ma non esiste una risposta assoluta per ogni utente.

In ultimo si parla di gaming. Benché nessuno dei due prodotti possa rappresentare veramente un prodotto adatto a questo settore, forse per il modello con processore i5 potrebbe non essere un'affermazione del tutto sbagliata. Ma anche qui, lo store Apple è in continua espansione e il chip Apple M1 ha mostrato già i muscoli in più di un'occasione. Per approfondire la questione vi consigliamo anche la nostra recensione dell'ultimo gioiellino Apple.

La risposta definitiva è, come spesso accade, dipende. Sarà responsabilità dell'utente finale optare per l'uno o per l'altro prodotto. Si tratta in fin dei conti di device eccezionali, ognuno per un motivo diverso. E voi, da che parte state?