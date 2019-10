Surface Pro 7, Surface Pro X e Surface Laptop 3: prezzi e disponibilità in Italia

A poche ore dalla presentazione ufficiale di ieri pomeriggio, Microsoft ha aggiornato il proprio sito web ufficiale italiano con i nuovi dispositivi della gamma Surface, che ci forniscono un'interessante panoramica sui prezzi e la data di lancio in Italia di Surface Pro 7, Pro X e Laptop 3.

Prezzi italiani Surface Pro 7

Partiamo dal Surface Pro 7, che come sempre sarà disponibile in varie configurazioni. Di seguito le elenchiamo:

Processore Core i3, 4 gigabyte di RAM, SSD da 128GB: 919 Euro;

Processore Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 128GB: 1069 Euro;

Processore Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1399 Euro;

Processore Core i5, 16 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1599 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1699 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB: 2099 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 1 terabyte: 2549 Euro.

Sarà possibile acquistare anche la Type Cover, a 154,99 Euro. I preordini sono già aperti sul sito web di Microsoft, ma il lancio ufficiale è previsto per il 22 Ottobre anche nel nostro paese.

Prezzi italiani Surface Laptop 3

Arriva anche in Italia il nuovo Surface Laptop 3, che sarà disponibile in due varianti, con schermo da 13,5 e 15 pollici.

Modello da 13,5 pollici:

Processore Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 128GB: 1169 Euro;

Processore Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1499 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1799 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB: 2249 Euro;

Processore Core i7, 16 gigabyte di RAM, SSD da 1 terabyte: 2699 Euro.

Modello da 15 pollici:

Processore A9, 8 gigabyte di RAM, SSD da 128GB: 1399 Euro;

Processore A9, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1699 Euro;

Processore A9, 16 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1899 Euro;

Processore A11, 16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB: 2349 Euro;

Processore A11, 32 gigabyte di RAM, SSD da 1 terabyte: 2949 Euro.

Anche in questo caso, i preordini sono già aperti sul sito ufficiale di Microsoft ed il day one è fissato per il 22 Ottobre.

Prezzi italiani Surface Pro X

Completa la gamma di nuovi Surface che arriveranno nel nostro paese il Surface Pro X, caratterizzato dal nuovo chipset Qualcomm SQ1. Come sempre saranno disponibili varie configurazioni:

8 gigabyte di RAM, SSD da 128GB: 1169 Euro;

8 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1499 Euro;

16 gigabyte di RAM, SSD da 256GB: 1699 Euro;

16 gigabyte di RAM, SSD da 512GB: 1999 Euro.

Surface Pro X arriverà da subito in Italia. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale della società di Redmond, con disponibilità prevista per il 19 Novembre.

Al momento non sono arrivate indicazioni in merito alla disponibile delle Surface Earbuds.