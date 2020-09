Surface Pro 7, Xiaomi Mi Note 10 e Motorola RAZR in offerta da Mediaworld per il weekend

Mediaworld, nell'ambito degli sconti solo per il weekend, permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui figurano anche diversi modelli di smartphone e computer portatili.

Il Surface Pro 7 con SSD da 128 gigabyte, processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di RAM può essere acquistato ad 849 Euro, rispetto ai 1069 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 200 Euro. Sempre dal fronte Microsoft, è disponibile a prezzo ridotto anche il Surface Laptop 3 nella configurazione da 15 pollici con 8 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, al prezzo di 1199 Euro: 200 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro imposti dal colosso di Redmond. Interessante anche lo sconto sul Surface Pro X da 13 pollici con supporto LTE, 8 gigabyte di RAM e 128GB di storage, che passa a 949 Euro, mentre il Microsoft Surface Go 2 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna passa a 599 Euro dai 639 Euro precedenti.

Fronte smartphone troviamo anche il Motorola RAZR, nella colorazione black, a 1299 Euro, 300 Euro in meno dai 1599 Euro di listino, ma anche lo Xiaomi Mi Note 10 nella versione con 128GB di memoria interna, al prezzo di 439 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.