Surface Pro X è ufficiale: il nuovo 2-in-1 di Microsoft con il chipset Qualcomm

Si fa sempre più ricca la linea Surface di Microsoft. Panos Panay ha infatti introdotto nel keynote in corso a New York il nuovo Surface Pro X, che segna una rivoluzione per l'intera gamma, sia a livello estetico che di specifiche tecniche.

Surface Pro X infatti include uno schermo da 13 pollici PixelSense con risoluzione di 2880x1920 pixel, densità di 267ppi e contrast ratio di 1400:1, racchiuso in una scocca spessa solo 5,3 millimetri. Microsoft ha affermato che si tratta delle cornici più sottili del mercato dei 2-in-1, e che il display da 13 pollici è racchiuso in uno chassis da 12''.

All'interno è presente il chipset SQ1 personalizzato basato sulla piattaforma Snapdragon, accompagnato da un sistema d'intelligenza artificiale integrato ed SSD rimovibile. A livello di performance, secondo Microsoft, è in grado di offrire prestazioni per watt fino a tre volte superiori al Surface Pro 6, con la GPU che ha oltre 2 teraflops di potenza.

Sul palco è salito anche il Chief Product Officer di Adobe, che ha mostrato Surface Pro X alle prese con la suite di app. Adobe ha già annunciato le intenzioni di portare su Surface Pro X tutte le proprie applicazioni, il che rappresenta un incentivo importante per l'acquisto da parte dei designer e creativi. Tra i primi software ad essere ottimizzati c'è Adobe Fresco, dedicato alla realizzazione di disegni e schizzi grazie alla Slim Pen.

Sul lato sinistro sono presenti un paio di porte USB-C ed i tasti del volume, mentre sul retro è stato montato in classico cavalletto in metallo che consente di utilizzarlo a mo di laptop.

Inoltre, nella tastiera è integrata la Surface Pen, in una nuova versione battezzata Surface Slim Pen che si ricarica quando viene inserita nell'apposito scompartimento.



Surface Pro X è già disponibile da oggi in pre-ordine al prezzo di 999 Dollari, l'arrivo nei negozi è previsto per il 5 Novembre.

Durante il keynote Microsoft ha anche presentato il Surface Laptop 3 e Surface Pro 7.