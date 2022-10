Svante Pääbo è il vincitore del Premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia

Il genetista Svante Pääbo. È lui il vincitore del Premio Nobel 2022 per la Medicina o la Fisiologia grazie alle sue "scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana". Pääbo è infatti ritenuto uno dei fondatori della paleogenetica, lo studio del passato attraverso l'analisi del materiale genetico antico.

Lo scienziato ha fatto qualcosa che molti consideravano apparentemente impossibile: sequenziare il genoma del Neanderthal, un parente estinto degli esseri umani, oltre ad aver portato alla luce la scoperta di un ominide precedentemente sconosciuto, l'Homo di Denisova.

"La cosa sorprendente per me è che ora si hanno le capacità di tornare indietro nel tempo e seguire effettivamente la storia genetica e i cambiamenti genetici nel tempo", ha dichiarato Paabo in una conferenza stampa al Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania. "È una possibilità per iniziare a guardare effettivamente l'evoluzione in tempo reale."

La sua ricerca, tra le tante cose, ha mostrato che alcuni geni di origine neanderthaliana sono conservati nei genomi delle persone di oggi. Inizialmente questa scoperta sembrava fantascientifica, perché riuscire a sequenziare un antico DNA di un nostro "parente" estinto 40.000 anni prima era considerata praticamente un'impresa impossibile.

"Questo antico flusso di geni verso gli esseri umani di oggi ha rilevanza fisiologica oggi, ad esempio influenzando il modo in cui il nostro sistema immunitario reagisce alle infezioni", ha affermato il Comitato per il Nobel. Lo scorso anno il Nobel è stato vinto, invece, da David Julius e Ardem Patapoutian grazie alle loro scoperte sui recettori che regolano la percezione della temperatura e del tatto.