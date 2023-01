La sveglia diventa più divertente su Android: da oggi è facile usare registrazioni audio

A qualche giorno dal lancio di alcune funzioni di Android 13 su versioni precedenti del robottino verde, Google migliora l’applicazione Orologio introducendo un nuovo metodo molto più semplice per registrare suoni personalizzati da usare come sveglia.

Siete stanchi dei suoni rilassanti di uccellini e delle fresche melodie per un risveglio nella pace assoluta? Volete iniziare la giornata con un po’ più di brio? Grazie all’ultimo update per l’app di sistema Orologio potete farlo. Come riportato da XDA Developers, sui dispositivi della gamma Pixel è apparso il pulsante dedicato alla registrazione di un file audio direttamente all’interno dell’applicazione citata.

Fino a oggi caricare una clip personalizzata non è stato propriamente intuitivo: dopo averne registrata una bisognava aggiungerla tra i suoni di sistema base mediante l’app di gestione file. Da queste ore di lunedì 16 gennaio 2023 è invece possibile procedere con l’impostazione di un suono bizzarro tramite un semplice tap al pulsante dedicato, visibile nell'immagine in copertina.

Sfortunatamente questa opzione al momento risulta disponibile soltanto su smartphone Google Pixel. Ciononostante, è altamente probabile che la feature arrivi sul resto dei dispositivi Android nel corso delle prossime settimane. Per provarla al momento dell’uscita, a meno che non abbiate un device della Grande G, basterà attendere un po’ di tempo.

Parlando sempre della Grande G e dei suoi smartphone, a quanto pare un nuovo bug ha causato problemi con la qualità delle videochiamate su Pixel 7.