La sveglia più venduta su Amazon Italia? La bambola di Squid Game

Ci perdonerete se per un momento ci "discostiamo" dalle offerte, ma vale la pena dare un'occhiata a quanto sta accadendo su Amazon Italia in seguito alla popolarità raggiunta dalla serie TV Netflix Squid Game. Infatti, i produttori di sveglie hanno un nuovo "temibile avversario".

Più precisamente, in questo ottobre 2021 su Amazon si stanno moltiplicando i rivenditori pronti a proporre la bambola di Squid Game in versione sveglia. Sì, avete capito bene: proprio quella bambola (evitiamo di fare spoiler a coloro che non hanno ancora avuto modo di prendere visione della serie TV). Tra le varie funzionalità, ovviamente, non manca la "rotazione della testa", nonché la "riproduzione ad alta fedeltà" di effetti sonori.

Per il resto, a quanto pare non mancano anche dei LED relativi agli occhi. Alcuni rivenditori fanno inoltre riferimento anche al fatto che "la bocca si apre per sparare un dardo giocattolo". Chiaramente, il tutto è pensato per far svegliare "come si deve" chi sta dormendo. D'altronde, probabilmente per qualcuno potrebbe già risultare difficile prendere sonno con una sveglia del genere al proprio fianco.

In ogni caso, basta cercare "sveglia squid game" su Amazon per comprendere che i rivenditori che propongono il prodotto non sono di certo pochi. In questo contesto, al momento in cui scriviamo la bambola di Squid Game ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei Bestseller di Amazon Italia per quel che riguarda le sveglie. Il prodotto viene attualmente proposto a partire da 34,17 euro tramite rivenditori (vanno aggiunti 0,99 euro di spedizione).

Insomma, nonostante le polemiche legate a Squid Game, sembra proprio che un buon numero di italiani stia procedendo all'acquisto dei prodotti legati alla popolare serie TV di Netflix.