Un consiglio per svegliarti riposato e dormire meglio? Utilizza questo strumento

Considerando che in inverno abbiamo bisogno di dormire di più, ecco a voi una semplice accortezza da provare per svegliarsi mentalmente più preparati e riposati per l’intera giornata. Scopriamo la ricerca pubblicata su Sleep.

Per quanto possa apparire banale, secondo uno studio che ha coinvolto 122 partecipanti in due esperimenti, bloccare la luce ambientale mentre si dorme può migliorare i compiti cognitivi e la memoria il giorno successivo.

Gli autori dello studio internazionale, provenienti da Regno Unito, Italia e Stati Uniti, affermano che questa è un'ulteriore prova del legame tra luce e sonno e che il controllo della prima può aiutare a gestire il secondo.

"Abbiamo esplorato come indossare una maschera per gli occhi al fine di bloccare la luce durante il sonno notturno influisca sulla memoria e sulla vigilanza, cambiamenti che potrebbero giovare alle attività quotidiane come studiare o guidare", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

I test di laboratorio hanno chiaramente mostrato che i partecipanti hanno ottenuto risultati migliori in un compito di associazione di coppie di parole, che misura la capacità di ricordare eventi ed esperienze, dopo essersi coperti gli occhi durante il sonno. Hanno anche ottenuto risultati migliori su uno specifico test che misura i tempi di reazione.

"Questo suggerisce che indossare una mascherina per gli occhi durante il sonno è un comportamento efficace, economico e non invasivo che potrebbe giovare alla funzione cognitiva e portare a risultati concreti, misurabili nella vita di tutti i giorni" sottolineano inoltre gli autori.

Diversi studi hanno dimostrato quanto sia importante il sonno per il nostro benessere generale e a quanto pare non è mai troppo tardi per compiere un vero e proprio viaggio per dormire. Può infatti aiutarci a rimanere in forma, influisce sull'elaborazione emotiva nel cervello e ha persino un'influenza sui nostri schemi di socializzazione. Con così tante attività quotidiane che richiedono prontezza e prestazioni di memoria più elevate, potrebbe dunque valere la pena considerare di provare questo semplice espediente nella tua routine notturna.