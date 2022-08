Si svela anche Samsung Galaxy Z Flip 4: trapelano tutte le specifiche tecniche

Solo poche ore fa, il portale tedesco Winfuture ha pubblicato la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Z Fold 4. Ora, la stessa fonte sembra essere entrata in possesso anche delle specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Z Flip 4, a poche ore dal suo lancio globale.

Stando a quanto riporta il leaker Roland Quandt sulle pagine di WinFuture, dunque, Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà uno schermo pieghevole da 6,7" con risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel, densità di 425 ppi, refresh rate fisso a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus+. Inoltre, il display sarà un AMOLED 2X. Il piccolo schermo esterno, invece, sarà un pannello Super AMOLED da 1,9" con risoluzione da 512 x 260 pixel.

Sotto la scocca dello smartphone a conchiglia troveremo un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e 8 GB di RAM, insieme ad una memoria da 128 GB, 256 GB o 512 GB. Il telefono, ovviamente, sarà rilasciato con Android 12 e la Custom ROM One UI di Samsung.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, il portale tedesco conferma che il Galaxy Z Flip 4 avrà un sistema dual-camera posteriore, composto da una lente principale da 12 MP con apertura f/1.8 e OIS e da un ultra-grandangolo da 12 MP con apertura f/2.2. La fotocamera frontale, invece, sarà da 10 MP ed avrà apertura f/2.4.

Come il Galaxy Z Fold 4, anche il dispositivo a conchiglia avrà il riconoscimento facciale e lo scanner di impronte digitali montato direttamente sul pulsante di accensione, mentre WinFuture conferma che lo chassis sarà in Armor Aluminum. Lo smartphone avrà la resistenza IPx8 all'acqua e una batteria da 3.700 mAh, con ricarica a 25 W cablata e a 15 W in wireless.

Infine, le dimensioni del dispositivo a conchiglia saranno pari a 84,9 x 71,9 x 17,1 mm da chiuso ed a 165, 2 x 71,9 x 6,9 mm da aperto. Il peso di Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà di 187 grammi. Inoltre, vi ricordiamo che solo pochi giorni fa sono trapelati anche i prezzi europei di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4.