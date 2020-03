Svelare i segreti della materia e dell'energia oscura? Il satellite Euclid potrà farlo

Uno dei misteri più grandi dell'Universo riguarda - senza alcun dubbio - la materia oscura e l'energia oscura. Si tratta, infatti, di una ipotetica forma di energia non rilevabile, che potrebbe giustificare, fra le tante cose, anche l'espansione accelerata del cosmo.

"Tutto indica che esiste la materia oscura, solo che ancora non sappiamo cosa sia. Ciò che sappiamo è che non assorbe la luce o interagisce con essa", spiega Leida Henk Hoekstra, capo di un progetto che cercherà di misurare proprio questa materia. "Abbiamo alcune lacune nella conoscenza e queste non possono essere colmate con osservazioni esistenti. Pertanto, l'unica strada da percorrere è prendere misurazioni migliori."

In che modo? Per mano di Euclid, il satellite che l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) lancerà nel 2022. Grazie al veicolo spaziale potremmo rispondere ad alcune domande ancora senza risposta. Come funziona? Supponiamo di avere tante monete rotonde all'interno di un serbatoio di acqua, conoscendo la forma delle monete puoi capire quanta acqua c'è nel serbatoio, spiega Hoekstra. "Con la materia oscura è esattamente lo stesso", continua l'uomo. "La materia oscura provoca una leggera deformazione delle galassie sullo sfondo. Possiamo misurare questa distorsione con Euclid."

Più materia oscura c'è, più le galassie sottostanti sono distorte. Il progetto vanta il più grande team di astronomia del mondo: 1.500 scienziati, ingegneri e tecnici. Che la misteriosa materia ed energia oscura stiano, finalmente, per diventare meno "oscure"? Lo scopriremo prossimamente.