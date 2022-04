Svelata la data d'uscita di OnePlus Ace: è vicinissima!

Nella giornata di ieri, OnePlus Cina ha pubblicato il primo poster ufficiale di OnePlus Ace, lo smartphone darà inizio alla terza serie di device dell'azienda, affiancandosi ai telefoni "numerati" ed alla serie Nord. Oggi, finalmente, scopriamo anche la data d'uscita di OnePlus Ace.

OnePlus Ace dovrebbe arrivare il 21 aprile prossimo, dunque tra una settimana, sugli scaffali dei negozi cinesi. La notizia è piuttosto sorprendente, perché OnePlus ha già programmato un evento per il 28 aprile, durante il quale però dovrebbe presentare solo OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Tuttavia, considerato che OnePlus Ace sarà destinato al solo mercato cinese, almeno inizialmente, è possibile che l'azienda produttrice sia convinta che i due annunci non concorrano l'uno con l'altro, visto che il lancio di OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite 5G dovrebbe riguardare anzitutto il mercato indiano, e poi quello occidentale, senza toccare invece l'estremo oriente.

GSMArena, poi, riporta che OnePlus Ace non sarà un rebrand di Realme GT Neo3, come invece spiegavano i leak più recenti: lo smartphone sarebbe troppo diverso in termini di design e di form factor perché si possa pensare che si tratti di un Realme GT Neo3 sotto nuovo nome.



Nello specifico, lo schermo piatto e la forma del sensore della fotocamera lasciano pensare ad uno smartphone completamente nuovo: una scelta decisamente più condivisibile di quella di un rebranding, specie se consideriamo che OnePlus Ace sarà il capostipite di una nuova linea di prodotti dell'azienda cinese.

Sempre GSMArena, poi, fa un passo oltre e spiega che in realtà il rebrand di Realme GT Neo3 sarebbe OnePlus 10R: l'informazione, per quanto vada presa con le pinze, sarebbe in linea con la mancata uscita internazionale di Realme GT Neo3, che potrebbe essere "recuperato" sui mercati occidentali con un nome diverso. Tuttavia, la scheda tecnica di OnePlus 10R pubblicata a fine marzo da un leaker sembra piuttosto diversa da quella dello smartphone Realme dello scorso anno.