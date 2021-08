Svelata l'identità dell'uovo del 'cucciolo di drago': una ricerca durata 20 anni

Nel 1993 un team di paleontologi portò alla luce un reperto fossile, risalente a 90 milioni di anni fa. Consisteva in un uovo dalle incredibili dimensioni di 60 centimetri. Studi successivi hanno permesso di identificarlo come una nuova specie di dinosauro, denominata Beibeilong sinensis o “cucciolo di drago dalla Cina”, soprannominato Baby Louie.

Secondo la coautrice dell’odierno studio, Darla Zelenitsky, la specie, appartenente al genere degli oviraptosauri, era simile ad alcuni uccelli odierni, come i casuari e gli struzzi. La differenza sostanziale è che questa specie aveva delle dimensioni colossali in paragone, potendo raggiungere gli 8 metri di lunghezza, con un peso di oltre 3 tonnellate. Queste dimensioni lo diversificano molto dal suo gruppo di appartenenza, i cui esponenti erano di dimensioni molto ridotte.

Nel periodo del suo ritrovamento, dopo averlo identificato genericamente come Macroelongatollithus, l'uovo venne analizzato approfonditamente e i risultati pubblicati in un articolo del 1996. Grazie a questi nuovi dati fu possibile incasellare la specie nella famiglia dei Terizinosauri, dinosauri noti per le grandi dimensioni e i maggiori indiziati per la deposizione di uova così imponenti.

Gli studiosi, però, serbavano dei dubbi in merito, pensando si trattasse di un oviraptor ma, come afferma la Zelenitsky, “L’unico problema è che quelle uova erano davvero troppo grandi, dalle otto alle dieci volte più grosse di qualsiasi oviraptor conosciuto!”.

I dubbi furono risolti solo nel 2007, quando, sempre in Cina, venne scoperto uno scheletro appartenente ad una specie di oviraptor gigante, denominata Gigantoraptor. “A quel punto tutto tornava. Avevamo una specie gigante in grado di deporre quelle uova giganti” conferma la Zelenitsky.

Nel 2013 il fossile di Baby Louie, come soprannominato da National Geographic, fu riacquisito dalla Cina e sottoposto a nuovi studi. Da queste analisi è emerso che l’animale rappresentava, di certo, una nuova specie di dinosauro e che faceva parte di un gruppo di enormi dimensioni, che costruiva nidi ed attuava cure parentali dei nascituri.

Di recente, sono stati effettuati ulteriori ritrovamenti nello Utah dal team di Ken Carpenter della Utah state University, che hanno portato alla luce diverse uova giganti, risalenti a 100 milioni di anni fa ( della stessa epoca del "drago australiano"). Questa ennesima scoperta permetterebbe di tracciare gli spostamenti di queste imponenti specie, sviluppate in diverse aree della terra e poi confluite nelle regioni asiatiche.

