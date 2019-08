Svelata l'identita della vera Biancaneve, una donna che visse in Germania nel 18°secolo

Biancaneve è la celebre fiaba scritta dai fratelli Grimm che tutti noi conosciamo. Forse ciò che non sappiamo è, però, che i fratelli Grimm, probabilmente, hanno preso ispirazione da una storia vera per narrare le sfortunate vicende della bella Biancaneve.

Un museo tedesco afferma di aver trovato la lapide di una donna, vissuta nel diciottesimo secolo, che ebbe una vita molto tragica, paragonabile alle disavventure subite dall'eroina raccontata dai fratelli Grimm.

La lapide è quella di Maria Sophia Von Erthal, giovane donna nata da una famiglia benestante della Germania dell'epoca. La fanciulla visse con i genitori a Lohr am Main, vicino Norimberga, in Baviera. Si diceva di lei che fosse molto avvenente e generosa, aiutava infatti i fanciulli meno fortunati del suo quartiere.

Come nella favola dei fratelli Grimm anche Sophia vide la morte prematura della madre ed il padre, dopo il lutto, si risposò.

La matrigna di Sophia era una donna severa e ingiusta e odiava, proprio come avviene nella fiaba di Biancaneve, la figlia acquisita. Ella era prepotente e gelosa, favoriva solo i suoi figli naturali tanto da aver costretto la povera Sophia a non sposarsi.

Purtroppo per Sophia, a differenza della fiaba dei Grimm, la storia ha un tragico epilogo: la giovane donna non si sposa e va a vivere con una donna povera. Divenne poi anche cieca per una malattia.

La storia di Sophia era famosa nella Germania del diciannovesimo secolo e appare plausibile che i fratelli Grimm la conoscessero e l'avessero usata come base per costruire la celebre fiaba facendola, però, finire con un finale ricco di speranza.

Tra le altre prove che possa essere stata Sophia la musa ispiratrice dei Grimm bisogna menzionare il fatto che Lohr am Main è una città dove la lavorazione del vetro per creare specchi era molto importante. Gli specchi, sappiamo, svolgono un ruolo molto importante nella storia di Biancaneve.

La città, inoltre, è circondata da una fitta foresta (come nel racconto!) e la regione dove ha vissuto Sophia era anche famosa per le miniere dove, guarda caso, a quei tempi vi lavoravano molti bambini e nani perché, grazie alla loro piccola statura, potevano inflarsi nei cunicoli con più facilità.

Nonostante queste similitudini esiste una possibile altra fonte di ispirazione per i fratelli Grimm rappresentata dalla Contessa Margaret Von Waldeck che visse nel sedicesimo secolo.

Il padre della titolata era proprietario di una miniera e la matrigna di Margaret la costrinse a fuggire in Belgio.

Qui la contessa si innamorò, ricambiata peraltro, del figlio del re spagnolo Carlo V che sarebbe stato conosciuto, dopo aver ereditato il trono dal padre, come Filippo II di Spagna. Carlo V non approvò mai la relazione del figlio con la contessa tanto che la fece uccidere.

Nessuno sa di preciso da quale storia i fratelli Grimm si siano ispirati per scrivere Biancaneve. Forse le conoscevano entrambe o forse no, fatto sta che quella di Biancaneve è ancora oggi una delle fiabe più conosciute e amate da fanciulli e adulti.